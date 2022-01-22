Erdoğan, Baykal’ın yüzüne yüzüne vurmuştu! İmamoğlu’na ders olacak görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Deniz Baykal’la katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalar İmamoğlu’na ders olacak görüntüler ortaya çıktı.

“Yaptıkları yatırımların yüzde 80’inini krediyle yaptılar”

İBB’yi seçildiğinde 2 milyar dolar borçla devraldığına dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı televizyon programında şunları söylediği ortaya çıktı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesini ben teslim aldığım zaman maaşlar ödenmiyordu. 2 milyar dolar İBB’nin borcu vardı. Ben böyle bir belediyeyi devraldım. Devraldıktan sonra İstanbul çöp dağları içerisinde, sular akmıyor, hava kirliliği almış başını gidiyordu. Ulaşım durma noktasına gelmiş… Böyle bir dönemde alınan bir belediye, bu kadroyla beraber borçları ödemeye başlıyor, 2 milyar dolar borç 1 milyar dolara düşürülüyor. O dönemde 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz, öz kaynaktan, kredi ile değil. Ama benden önceki yönetim, CHP’li sayın Sözen’den teslim aldım. Yaptıkları yatırımların yüzde 80’inini krediyle yaptılar. Ki bizim yatırımımızın boyutunda da değil.”

“İstanbul’un çehresi bizim dönemimizde değişti”

CHP’li Sözen döneminde İBB’nin tamamen krediyle yönetildiğini fakat buna rağmen işçilerin maaşlarının ödenmediğini söyleyen Erdoğan, KanalD’de yayınlanan ‘Seçim Arenası’ programında yaptığı anlaşılan konuşmada şunları söylemişti:

“Biz, bütün bu borçların yarısını ödedik, bunların yanında maaşları öder hale geldik. İstanbul’un çehresi bizim dönemimizde çok ciddi bir değişim sürecine girdi. Girdiği içindir ki ikinci dönem aynı anlayış, aynı zihniyet İstanbul’da seçim kazandı. İşte bu ekip, borçları yüzde 50 indiren ekiptir. Demek ki bu ekip, üreten bir ekiptir, tüketen ekip değil.”