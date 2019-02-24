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Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular çekilince herkes oraya koştu

Artvin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle çekilince eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Bunu gören vatandaşlar ise eski köylerini seyrederek hasret gideriyor.

24 Şubat 2019 Pazar 16:02
Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular çekilince herkes oraya koştu

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı'nda tam kapasite elektrik üretimine geçilirken, baraj gölünde de su seviyesi düştü. Baraj gölü suları altında kalan Yusufeli ilçesindeki eski yerleşim yerleri de yıllar sonra tamamen gün yüzüne çıktı. Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrederek hasret gideriyor.

Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle 2 ay önce daha önce 37 metre kadar çekilmişti. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesindeki eski yerleşim yerleri de yıllar sonra kısmen görünür hale geldi. Bölgede yağışların azalması, kış aylarında kullanımın artması ile tam kapasite elektrik üreten barajın su seviyesi 65 metre kadar geriledi. Daha önce kısmen görünen baraj gölü nedeniyle su altında kalan eski yerleşim yerleri de 7 yıl sonra tamamen gün yüzüne çıktı.

Köylüler duygusal anlar yaşıyor

Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyrederek hasret gideriyor. Eski evlerini yeniden gören Yusufeli ilçesi sakinleri, duygusal anlar yaşıyor. Karayolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köylere bakıyor. Doğup, büyüdükleri köylerini yıllar sonra yeniden görenler, duygulandıklarını belirterek, eski günleri yad ettiklerini söyledi.

Temelini Demirel attı, Erdoğan tamamladı

Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'dan Karadeniz'e dökülen, 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerindeki Artvin'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı 'Discovery Channel' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:02
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  2. Çoruh Nehri
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  7. Mescit Dağları
  8. Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti
  9. Karadeniz
  10. Süleyman Demirel

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