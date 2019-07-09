Erdoğan, Balkan Zirvesi’nde konuştu: “Ekonomik işbirliğimizi geliştirmek zorundayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Küreselleşen dünyada rekabet gücümüzü artırmak için de Balkan ülkeleri olarak ekonomik iş birliğimizi geliştirmek zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi’ne katıldı. Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı’nda bulunan Termag Hotel’de bir araya gelen liderler aile fotoğrafı çekiminin ardından toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin başarısının sadece Balkan ülkeleri için değil Avrupa kıtasının huzur, istikrar ve refahı için de önemli olduğunu belirterek, “Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin başarısı sadece ülkelerimizin değil Avrupa kıtasının da huzuru, istikrarı ve refahı için mühimdir. Süreç aynı zamanda Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonuna da kritik katkılarda bulunuyor. Türkiye, Balkanlar’ın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonuna daima güçlü destek vermiştir, vermeyi de sürdürecektir” ifadelerini kurtardı.

“AB içinde yükselen ayrımcı akımlar, Avrupa’nın iç barışı ve geleceğini tehdit ediyor”

Son dönemde popülist çevrelerin AB’nin genişleme politikasını engellediğine dikkat çeken Erdoğan, “Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerine dair Avrupa Birliği’nin alacağı kararlar, tüm bölgenin geleceğini etkileyecektir. Birliğin bu süreçleri, taahhütlerine aykırı şekilde yürütmesi, bölgenin barış ve istikrarına olduğu gibi kendi inandırıcılığına da zarar verecektir. Son dönemde Avrupa Birliğinin genişleme siyasetinin kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir alındığını görüyoruz. Kıta genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar, sadece Avrupa’nın iç barışını değil geleceğini ve umut oma potansiyelini de tehdit ediyor. Avrupa liderlerinin vizyoner bir şekilde hareket edeceklerine Balkanlar’ın Avrupa’yla bütünleşmesi idealine sahip çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bölgesel kapsayıcılığı güçlendireceğiz”

Türkiye’nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlenmesi konusunda fikir birliği sağlanmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize inanan, bize güvenen tüm dostlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı ve G20 dönem başkanlıklarımız gibi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin dönem başkanlığını da başarıyla icra edeceğiz. Dönem Başkanlığımız sırasında küresel sahiplenmeyi ve bölgesel kapsayıcılığı güçlendirmek için gayret göstereceğiz. Ayrıca göç, insan kaynağımızın kalitesinin artırılması, bölge için ulaşım bağlantılarının yaygınlaştırılması gibi meselelere yoğunlaşacağız” dedi.

“İnsani kalkınma yardımlarında birinci sıradayız”

Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Suriye, Irak, Afganistan ve kuzey Avrupa kaynaklı yoğun bir düzensiz göç baskısıyla kaşı karşıyayız. Avrupa Birliği ülkeleri, sayıları onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken Türkiye, hâlihazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre bugüne kadar yalnızca Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Ülkemiz bu kapsamda son 2 yıldır insani kalkınma yardımlarında milli gelirine oranla dünyada ilk sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’ya düzensiz geçişi yüzde 99 azalttık”

Türkiye’nin düzensiz göç ile mücadele konusunda aldığı tedbirlerin meyvesini aldığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye düzensiz göç ile mücadele konusunda da her türlü tedbiri, Ege Denizi başta olmak üzere hayata geçirdi. 2005-2017 döneminde ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Yeni aldığımız tedbirler sayesinde, Ege’de yaşanan insani trajedilerin çok büyük oranda önüne geçtik ve Avrupa’ya düzensiz geçiş sayılarının yüzde 99 oranında azalttık. Böylece başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez bir katkı sağladık” dedi.

“Balkanlar göç akınının tüm yükünü taşımak zorunda bırakılmıştır”

Avrupalı ülkelerinin düzensiz göç konusunda tüm yükü Balkanlar’a verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Üzülerek belirtmek isterim ki Türkiye gibi Suriye’ye komşu ülkeler ile Balkanlar gibi transit bölgeler, düzensiz göç akınının tüm yükünü taşımak zorunda bırakılmıştır. Suriyeli mülteciler için harcanmak için ülkemize verilen katkı taahhütleri yerine getirilmemiştir. Avrupa Birliği’nin tam 6 milyar euro’luk taahhüdünden şimdiye kadar sadece 2,5 milyar euro’su serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Sürecin daimi sekretaryasının kurulması için acele edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Değerli katılımcılar, sürecin parlamenter asamblesinin daimi bir sekretaryasına sahip olması fikrini başından beri destekledik. İstanbul’un Sofya’yla birlikte aday olduğu daimi sekretaryaya ev sahipliği konusunda geçtiğimiz yıl ortaya çıkan uzlaşı formülü çerçevesindeki çözümün karara bağlanmasını diliyoruz” dedi.

“Ekonomik işbirliğimizi geliştirmek zorundayız”

Süreç sayesinde iletişim ve ulaşım ağının üst seviyelere çıkması için çalışmaların başladığını söyleyen Erdoğan, “Süreç kapsamında varılmasını arzu ettiğimiz hedeflerden biri de ülkelerimiz arasındaki iletişimin ve ulaşım imkanlarının en üst seviyelere çıkarılmasıdır. Bu hususun birazdan kabul edeceğimiz bildiride kayda geçirilmesi memnuniyet vericidir. Saraybosna - Belgrad otoyolu projesi son derece önemli ve stratejik bir çalışmadır. Güneydoğu Avrupa’nın iki önemli merkezini bu barış yolu projesi ile birbirine bağlamayı amaçlıyoruz. Otoyol projesine ilişkin hem Sırbistan hem Bosna Hersek tarafıyla gerekli mutabakat metinlerini imzaladık. Otoyolun yapımına en kısa zamanda başlamayı öngörüyoruz. Küreselleşen dünyada rekabet gücümüzü arttırmak için de Balkan ülkeleri olarak ekonomik işbirliğimizi geliştirmek zorundayız” diye konuştu.

“Siber güvenlik çalışmalarını teşvik etmeliyiz”

Ülkeler arasındaki dijital altyapı ağlarını güçlendirmenin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Dünyanın dijitalleştiği bir dönemde bizim bundan geri kalmamız düşünülemez. Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir. Kısa süre önce imzalanan telefon dolaşım maliyetlerinin düşülmesine yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu yatırımlarını planlarken, muhakkak siber güvenlik, bunun altını özellikle çiziyorum, dijital ekonomi ve AR-GE çalışmalarının teşvikini de ihmal etmemeliyiz. Balkan ülkeleri olarak en değerli kaynaklarımızdan biri teknoloji anadiline sahip genç nüfuslarımızdır. 21. yüzyılın gerektirdiği ekonomik şartları karşılayan ve teknolojik inovasyonu teşvik eden bir bölge haline gelmemiz gereklidir” diye konuştu.

Zirveye, dönem başkanı Bosna Hersek’in Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Romanya, Hırvatistan, Yunanistan, Moldova, Slovenya ve AB’den yetkililer de iştirak etti.