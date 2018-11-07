0553 313 94 23
impression

Erdoğan: Bakanımızla görüştüm açıyoruz!

Erdoğan 2018-2019 akademik açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:34
Erdoğan: Bakanımızla görüştüm açıyoruz!

Başkan Erdoğan, Aralık ayında Ankara Bilkent'teki şehir hastanesinin açılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hastanelerde ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Vatandaşlarımızın tamamını sağlık sigortası kapsamına aldık. 40 yamalı bohça misali hizmet veren hastaneleri, üniversiteler, özel ve devlet olarak 3 başlığa indirdik. Vatandaşlarımız hangisine gitmek isterse gidiyor, işlemini yaptırıyor. Özel hastanelere fark ödeniyor ama eskisi gibi ocaklara ateş düşüren fiyatlar değil."

ANKARA BİLKENT'TEKİ ŞEHİR HASTENESİ AÇILIYOR

"Doğu'da, Güneydoğu'da hastalarımızın kızaklarla çekildiğini görüyorduk. Şimdi paletli ambulanslarla hizmet veriyoruz. Şehir hastaneleri sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi... Sağlık Bakanı'mla az önce konuştum. Bilkent Şehir Hastanesi'de tamamlanmış. Ankara Bilkent'teki şehir hastanemizi aralık ayında açacağız."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:34
  1. Ankara
  2. Erdoğan
  3. akedemi
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü
    1. Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü
    2. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    3. Mutfakta kolaylıklar
    4. Hüseyin Avni Mutlu hangi cezaevine..
    5. Görüşme iptal mi edildi! Rusya'dan..
    6. İskemik atak nedir?
    7. Ereğli'de can pazarı! Yaralılar var
    8. Ekmekte israfı önleyecek hamle
    9. Engelli Elif'in korkunç sonu! Beline..
    10. Bomba alarmının nedeni belli oldu
    11. Üfürürsün dumanı çekersin cezanı
    12. Bakan Akar'dan bedelli askerlik..
    13. Atak'a milli çözümler güç katacak
    14. Bu fotoğraf başlarını yaktı! Hepsi..
    15. Nijerya'da 16 asker kayboldu!
    16. Her yaprak elbette solacak
    17. Eski İstanbul Valisi Avni Mutlu..
    18. AK Parti oyları o ilçelerde uçuşa geçti
    19. Nwakaeme kayıplarda!
    20. Bir zamanlar 'kahve'
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak