Erdoğan: Bakanımızla görüştüm açıyoruz!

Başkan Erdoğan, Aralık ayında Ankara Bilkent'teki şehir hastanesinin açılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hastanelerde ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Vatandaşlarımızın tamamını sağlık sigortası kapsamına aldık. 40 yamalı bohça misali hizmet veren hastaneleri, üniversiteler, özel ve devlet olarak 3 başlığa indirdik. Vatandaşlarımız hangisine gitmek isterse gidiyor, işlemini yaptırıyor. Özel hastanelere fark ödeniyor ama eskisi gibi ocaklara ateş düşüren fiyatlar değil."

ANKARA BİLKENT'TEKİ ŞEHİR HASTENESİ AÇILIYOR

"Doğu'da, Güneydoğu'da hastalarımızın kızaklarla çekildiğini görüyorduk. Şimdi paletli ambulanslarla hizmet veriyoruz. Şehir hastaneleri sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi... Sağlık Bakanı'mla az önce konuştum. Bilkent Şehir Hastanesi'de tamamlanmış. Ankara Bilkent'teki şehir hastanemizi aralık ayında açacağız."