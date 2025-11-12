  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek
Gündem

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N Sosyal hesabı üzerinden yaptığı kısa bir paylaşım ile siyaset gündemine oturan önemli bir ziyareti duyurdu.

Duran'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

İTTİFAKIN YOL HARİTASI ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Cumhur İttifakı'nın iki liderini bir araya getirecek olan bu kritik görüşmenin saati ve yeri de belli oldu. Ziyaret, bugün saat 18.00'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda yapılacak. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, liderlerin ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri, yerel seçim hazırlıklarını ve ittifakın yol haritasını ele alması bekleniyor.

Başkan Erdoğan’a hakaret yanlarına kalma
Başkan Erdoğan’a hakaret yanlarına kalma

Gündem

Başkan Erdoğan’a hakaret yanlarına kalma

Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi bu iş bilmezlere teslim etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi bu iş bilmezlere teslim etmeyeceğiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi bu iş bilmezlere teslim etmeyeceğiz

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu
Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Gündem

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı
Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Enkaz bölgesinden yeni açıklama!
Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığ..
CHP'ye kapatma davası
Gündem

CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23