İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N Sosyal hesabı üzerinden yaptığı kısa bir paylaşım ile siyaset gündemine oturan önemli bir ziyareti duyurdu.

Duran'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

İTTİFAKIN YOL HARİTASI ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Cumhur İttifakı'nın iki liderini bir araya getirecek olan bu kritik görüşmenin saati ve yeri de belli oldu. Ziyaret, bugün saat 18.00'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda yapılacak. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, liderlerin ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri, yerel seçim hazırlıklarını ve ittifakın yol haritasını ele alması bekleniyor.