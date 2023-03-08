Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmede deprem bölgesindeki son durum ve seçim çalışmalarının ele alındı.

Cuma günü seçim kararı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart Cuma günü seçim kararını alacağını açıklamıştı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan şunları söylemişti:

"Tek gündemimiz depremdir, deprem yaralarını sarmaktır. Seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle ister istemez bu çabaları gölgeleme riski taşıyor.

Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz yine deprem olacaktır. Maddi ve manevi kayıpların telafisi olacaktır.

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Siyasi çekişme, polemiklerle, kavgalarla örülü seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmaya girmedik. Söylenenleri not etmekle belirtmekle yetindik. Yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeye atanlarla, rahat koltuklarında ahkam kesenleri, insanımız can derdinde iken mal bölüşümü derdine düşenleri, kısacası gördüğümüz duyduğumuz her şeyi not ettik."

Deprem bölgesi

Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan iki lider, bugün gelinen son noktayı, yapılan çalışmaları da ele alması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 16 Şubat'ta bir araya gelmiş, görüşme 1 saat sürmüştü.