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Gündem

'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen Meral Akşener'den kısacık kutlama!

"Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" iddiasında bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener, kısacık bir mesajla Ayasofya'nın camiye çevrilmesini kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 23:27:00 - 2020-07-10 23:29:08
'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen Meral Akşener'den kısacık kutlama!

Danıştay'ın kararından sonra "Hayırlı olsun" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii için ibadete açma kararnamesini imzaladı. Gelişmelerin ardından akıllara İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ayasofya’yı Sayın Erdoğan’ın ne Danıştay’a ne bize ne vatandaşa sormasına gerek yok. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim." iddiaları geldi.

Kısacık tebrik!

Ayasofya kararının ardından Akşener, sosyal medya hesabından kısacık bir kutlama mesajı paylaştı.

İşte Akşener'in dikkat çeken o mesajı:

Meral Akşener'e Erdoğan şoku!
Meral Akşener'e Erdoğan şoku!

Gündem

Meral Akşener'e Erdoğan şoku!

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