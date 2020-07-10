Erdoğan Ayasofya ile ilgili ne konuşacak? Saat 20:53'ün anlamı nedir?

Danıştay kararını açıkladı

Danıştay, Ayasofya konusunda aldığı kararı açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kararın gerekçesi

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.

Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz." denildi.

Bu kararla birlikte; Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı ve ibadete açılmasının önü açıldı.

Bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 1934 yılında müze olmuştu.

Erdoğan neden 20:53'te konuşma yapacak?

Danıştay'ın 1934’teki Bakanlar Kurulu’nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam saat 20.53'te Millete Sesleniş Konuşması yapacağını duyurdu. Haberin ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan neden saat 20:53'te ulusa seslenecek? 20:53'ün önemi nedir? gibi soruların yanıtını araştırıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuşmuştu. Erdoğan'ın 2053 tarihi ile İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne vurgu yaptığı söyleniyor.