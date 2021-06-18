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Gündem Erdoğan, ATMACA'nın görüntülerini paylaştı: Tam isabetle vurdu!
Gündem

Erdoğan, ATMACA'nın görüntülerini paylaştı: Tam isabetle vurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ATMACA'nın tam isabetle vurduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 21:09:00 - 2021-06-18 21:51:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

"İlk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı"

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

 

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Yorumlar

B.b

sagolasın sayın CUMHUR BAŞKANIMIZ İNŞALLAH DAHA NİCELERİNE ,AMİN
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