Erdoğan: Askerlik süresi 21 günün altına inmeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gündemdeki soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 günün düşmesi söz konusu değil" dedi. Erdoğan, Mesut Özil hakkında, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. F35'lerin teslimi konusunda ise "Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.