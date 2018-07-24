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Erdoğan: Askerlik süresi 21 günün altına inmeyecek!

AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili olarak "21 günün altına düşmesi söz konusu değil" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 13:26
Erdoğan: Askerlik süresi 21 günün altına inmeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gündemdeki soruları cevapladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 günün düşmesi söz konusu değil" dedi. Erdoğan, Mesut Özil hakkında, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. F35'lerin teslimi konusunda ise "Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok" dedi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:26
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. bedelli askerlik

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  • AYTANAYTAN46 dk önce
    45 güneçıkarın.. hiç değilsedisiplinöğrenirler....sporagideceğizformtutacağızdiyeçalışanlarancakısınma yapmışolurlar ...İsrailkadınlarıbileaskerieğitimealırken.. bizimgençler savunmasınıteknikteczizatkullanmasını.. dahaiyibilmeli ...
  • ercanercan33 dk önce
    21 GÜN İYİDİR.AMA İYİ DEĞERLENDİRİLLEMLİ. KAYIP GÜN OLARAK DEĞİL DE GENÇLERİN EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜRE.. RAP RAP RAP DEĞİL DE EĞİTİM YAPILMALI.... SOSYOLOĞLAR, SİYASİLER, PSİKOLOĞLAR, EĞİTİMCİLER 21 GÜN DERS VERMELİ.. SANKİ HIZLANDIRILMIŞ BİR OKUL GİBİ. GÜNLÜK 8 SAAT MÜFREDAT... EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM... BOŞ BOŞUNA YAT KALK, YÜRÜ , DUR DEĞİL... ASKER OCAĞININ TADI ALINMASI LAZIM..MUHAMMED OCAĞI NE DEMEK ÖĞRETİLİR...
  • Emre CelikEmre Celik27 dk önce
    AYTAN .....sonra memleket ile ilgili düşüncelerini insanların okuyabilecekleri gibi dile getirebilesin.
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