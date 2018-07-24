Erdoğan: Askerlik süresi 21 günün altına inmeyecek!
AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili olarak "21 günün altına düşmesi söz konusu değil" dedi.24 Temmuz 2018 Salı 13:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gündemdeki soruları cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 günün düşmesi söz konusu değil" dedi. Erdoğan, Mesut Özil hakkında, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. F35'lerin teslimi konusunda ise "Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.
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