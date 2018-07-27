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Erdoğan: Aşacağımız çok tepeler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önde gelen iş adamlarıyla buluştuğu akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 20:30
Erdoğan: Aşacağımız çok tepeler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkan Erdoğan, ''Değerli dostum cumhurbaşkanına İİT Zirve dönem başkanı olarak şahsınma ilettiği davetten dolayı teşekkür ediyorum. Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Türk işadamlarının yatırım konferanslarına davet ett,. Heyetimiz bakanlarıımız başta olmak üzere burada güçlü şekilde yerini alacaktır. Kıymetli dostuma ben de söz verdim. Güney Afrika'ya yatırım yapan veya yapmak isteyen tüm firmalarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaya devat ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Maruz kaldıkaları onca sıkıntıya, ayruımcılığa rağmen bugün Güney Afrika tüm Afrika kıtasının çekim merkezi haline gelmiştir. Gökkuşağı ülkesi her türlü takdirin üstündedir. Ömrünün 27 yılını geçirdiği Mandela'nın hayatının her aşaması özgürlük alanında uzun bir yürüyüştür. Son nefesine kadar bu yolculuğunu devam ettirmiştir. Mandelayı bir kez daha saygıyla anıyorum'' dedi.

Erdoğan, ''Bir ülkenin kalkınmasına ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde güçlü siyasi irade kafar iş dünyasının tavrı da belirleyici olacaktır'' vurgusu yaptı.

Erdoğan, ''Türkiye olarak kamusuyla özel sektörüyle ele ele vererek 16 yılda tarihi reformlara imza attık. 2002 yılında göreve geldiğimizde bir yıl önceki krizin hala devam ettiği bir ülke devraldık. İktidara geldiğimizde kişi başına düşen dolar 3 bin 500 dolardı. Türkiye'yi yüzde 5.7 büyüyen bir ülke haline getirdik'' dedi.

''Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 850 milyar dolara çıkardık. 2002-2016 yılları arasında ekonomimize 180 dolar doğrudan yatırım oldu'' şeklinde konuşan Erdoğan, ''Bütçe açığında aynı şekilde çok iyi konumdayız. Çevremizdeki istikrarsızlığa, kanlı darbe girişimine rağmen ülkemiz yüzde 7.4 büyüdü'' dedi.

Erdoğan, ''Mandela 'büyük bir tepeyi aştığında insanın bulduğu şey daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' diyor'' şeklinde konuşarak, ''Aştığımız her tepenin sonunda bizi daha zorlu daha büyük hedeflerin beklediğini gördük, aşacağımız daha çok tepeler var'' dedi.

''Güney Afrikalı girişimcileri ülkemize edavet ediyorum'' diyen Erdoğan ''Hacmi 10 milyar dolara çıkarmamız lazım'' şeklinde konuştu.

Arçelik'in Güney Afrika'nın öncü markası Dika ile ortak yaptıkları yatırıma değinen Erdoğan, ''Sahra altı Afrika'da enerjiden inşaata çok alanda ciddi işbirliği imkanları olduğu ortadadır. Bu potansiyelden yararlanılması için yolu açmak devlet adamlarına düşer. Görevimiz yatırımcıların önünü açmaktır. Biz ön açacağız sizler ise açılan bu yoldan yatırımlarınızı yaparak devam edeceksiniz. İş adamlarının inisiyatif alması imkanları zorlaması ve bir araya gelerek yeni iş zeminleri araması görevidir'' dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 20:30
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