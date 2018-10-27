Erdoğan, ‘Artık Münbiç’te oyalanmayacağız’ dedi ve operasyon sinyali verdi: Fırat’ın doğusu için son ikazımız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Konuşmasında Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarına Türkiye’nin asla müsaade etmeyeceğini ifade eden Erdoğan, MHP ile ittifaka ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Sıra Fırat’ın doğusunda

Suriye sorununu kendi mecrasında çözme çabalarına hız vermek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib harekatlarımızda bu doğrultuda önemli kazanımlar elde ettik. Şimdi sırada Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması var. Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Oralar bizim kırmızı çizgimizdir. Oralarda buna fırsat vermemiz mümkün değildir. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir.”

MHP ile çalışmaya devam

Yerel seçimler öncesi, YSK’nın takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi. Devam edeceğimiz arkadaşlarımızı belirledikten sonra yeni isimlerle ilgili çalışmaları da süratle tamamlayacağız. AK Parti’nin yüzünü ağartacak bir sonuca imza atacağımıza inanıyorum. MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek. Tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla, kendi programımızla milletimizin karşısına çıkacağız” dedi.

Külahları değişiriz

AK Parti’nin millete hizmet için kurulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Kim ki işte bu asli misyonunu unutup, partimizi kendi heva ve heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa, onunla, açık konuşuyorum, külahları değiştiririz. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin, bizi de yormasınlar” diye konuştu.

Teröristler kendi mezarlarını hazırlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’nda gerçekleşen, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni”nde de terörle mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi. “Şimdi de Münbiç’in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar” diyen Erdoğan, “Afrin’i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç’i, Aynel Arab’ı, Telabyad’ı, Suriye’nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, devlet ve millet sırt sırta verdikçe Türkiye’yi esir alabilecek hiçbir güç olmadığına da işaret etti.

“Başsavcıyı yarın Türkiye’ye gönderiyorlar”

İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin elindeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudi yetkililere verdiğini belirterek, “Elimizde başka bilgi, belge yok değil, var. Gün ola harman ola. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı’yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Pazar günü başsavcıyı Türkiye’ye gönderiyorlar” şeklinde konuştu.

Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.