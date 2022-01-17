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Gündem Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık
Gündem

Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan, "Güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk'u bir kez daha ziyaret etmekten, bu vesileyle Meclis'te sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Milletvekillerimiz arasında teması ve işbirliğini artırmamızın ilişkilerimizi artıracağı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 19:56:00 - 2022-01-17 20:36:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Meclisi'nde canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık"

Güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk'u bir kez daha ziyaret etmekten, bu vesileyle Meclis'te sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Milletvekillerimiz arasında teması ve işbirliğini artırmamızın ilişkilerimizi artıracağı konusunda mutabık kaldık. 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Bu anlaşma esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil insandan insana olduğunu ihsar ediyor. Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz 6 asrı bulan köklü bir maziye dayanıyor. Dostluk ve akrabalık bağlarımız bu sağlam temel üzerinde her geçen gün gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz. Rama'nın geçtiğimiz yılın başında imzaladığımız ortak siyasi bildiri ile ilişkilerimizi resmi olarak da stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bundan sonra bölgemizin, tüm dünyanın barış, refah huzur istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

"Türk milleti tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanındadır"

Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde ulaşamayacağı hedef, çözemeyeceği sıkıntı kalmaz. Arnavutluk'un balkanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirler takip ediyoruz. Karadeniz Ekonomik Teşkilatı ise dayanışma sergilediğimiz bir diğer platformdur. Bu vesileyle Arnavutluk'u 1 Ocak 2022 tarihinde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği içinde tebrik ediyorum. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanındadır. Geçtiğimiz Nisan ayında Arnavut kardeşlerimiz için 68 gün gibi rekor sürede Fier'deki Arnavutluk-Türkiye hastanesini hizmete aldık. Deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Mutluyum, çünkü verdiğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip teslim ettik.

"Bir dahaki temasımızı bu konuyu ortadan çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz"

FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Bu örgütün mensupları, darbe girişime teşebbüs ettikten sonra 5 yıl sonra Arnavutluk'ta hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor. Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı zehirli yılan gibi kendisine kol kanat gerenleri sokacak bir ihanet çetesidir. Vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre şüpheniz olmasın. Arnavutluk'un milli güvenliği için de tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğe o kadar iyi bakabilirsiniz. Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Topyekün harekete geçerek ilişkilerimizin bu şekilde gölgelenmemesine meydan verilmemesini istiyorum. Bir dahaki temasımızı bu konuyu ortadan çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz.

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