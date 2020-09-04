Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu

Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan bölümleri bugün resmen açıldı.

Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yapılıyor. Başkan Erdoğan, açılış sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun kalan kısmının 29 Ekim’de tam anlamıyla açılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyolla ilgili dün açıklamalarda bulunmuştu.

Karaismailoğlu, otoyolun 330 kilometrelik yol olduğunu ve Yap-işlet-devret modeli ile inşaat süresinin 1 yıl kısaldığını söyledi.

Karaismailoğlu, otoyolun Edirne'den Ankara'ya oradan Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir yolda önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıkamaları:

Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

743 milyon lira kazanç

Hizmete açılan bu projeyle trafikte güvenliğini artacağını belirten Erdoğan, 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacağını söyledi.

Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

Projenin önemli turizm merkezlerine ulaşımda ciddi katkılar sağlayacağını açıklayan Başkan Erdoğan, ‘6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmak lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır’ dedi.

Erdoğan, buzlanmaya, akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunun inşa edilidğini söyledi.

‘Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir’ diyen Erdoğan, misafirlere projenin temel altyapılarından birinin ulaşım olduğunu belirtti.

‘Karayolu, demir yolu, havayolu taşımacılığında çağ atlattık’ diyen Erdoğan şunları söyledi:

Deniz yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yeni otoyol mesafemiz 1581 kilometreyi buldu. 1714 kilometre ile birlikte 3295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km ile aldık. 79 senede yani. Biz buna 21400 km ilave ettik. Toplam 27500 km'ye yükselttik. Nereden nereye.

‘Koronavirüs döneminde açtığımız projeler dahi yaptığımız hizmetleri göstermeye yeterli’ diye halka seslenen Erdoğan, ‘Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 km uzunluğundaki köprülerle ulaşımın daha sağlıklı olmasını temin ettik. 483 km'lik 315 tüneli hizmete aldık. Kınalı-Çatalca'yı 9 Mart'ta Kanuni Bulvarı ise 22 Nisan'da Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayıs'ta, Amasya çevreyolunu 25 Temmuz'da hizmete açtık’ dedi.

Cudi Dağı tüneli müjdesi

Erdoğan terör örgütünün istemediği Cudi dağı tünellerinin inşasının başladığını duyurdu.

‘1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında orada bulunduk’ diyen Erdoğan, ‘18 Mart 2022'de hedefimiz hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı devam etmediği projelere devam ediyoruz. Adana için sembol eser olan Seyhan Barajı'nın yanındaki köprüdür. Yüzde 47'lik tamamlanan köprünün kalan kısımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli ismiyle başlayan bu köprünün adını Sayın Bahçeli'nin isteğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik’ dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye'deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık.

Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik.

‘İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz’ diyen Erdoğan, ‘İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları ekledi:

Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. İstanbul'un fethinin 600. yılı 2053 ve Malazgirt Zaferinin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri Türkiye bırakmakta kararlıyız. Kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış adım olarak görüyoruz.