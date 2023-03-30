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Siyaset Erdoğan Akkuyu Nükleer için tarih verdi
Siyaset

Erdoğan Akkuyu Nükleer için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 07:35:00 -
Erdoğan Akkuyu Nükleer için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu'ya ilk nükleer yakıtın gelmesine değinirken "27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefetin Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni durduracağı iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin amacının ülkede taş üstünde taş koymamak olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Ya neyi durduruyorsun? Bu ülkede her şeyin bir özerkliği var. Var mı öyle 25 kuruşa simit? Enerji, hidroelektrik, bunun yanında tamamıyla kömür santralleri, şu andaki Akkuyu enerji santrali bunlar bizim için olmazsa olmaz yatırımlar. Burada bizim dört tane nükleer enerji santrali var. 27 Nisan'da bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Ardından diğer üçünün de açılışını yapacağız. Bunlarla ciddi manada bir enerji depolayacağız. Bunun ardından da üç tane daha planlıyoruz. Bu üç taneyi de inşallah önümüzdeki beş senede halletmemiz gerekiyor. Türkiye enerjide bir sıkıntıya girmesin, bunu yapmaya mecburuz." diye konuştu.

Dünyanın enerjide sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, "Akkuyu'yu şu anda başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.

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