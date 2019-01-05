Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adaylarını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14.00’te Halkapınar Spor Salonu’nda yapılacak Aday Tanıtım Toplantısı için AK Parti İzmir Teşkilatı tüm hazırlıklarını tamamlandı.

"Gönüller yapmaya geldik"

Tanıtımın yapılacağı salona büyük bir sahne kurulurken, süslemeler de bir gün önceden bitirildi. Salona asılan pankartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı "İzmir'in efeleri Reis'i ile 2023'e yürüyor" ile İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının yer aldığı "Gönüller yapmaya geldik" yazıları yazıldı.

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir adayı olan ve önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye adayı gösterilen Binali Yıldırım da programda unutulmadı.

Yıldırım’ın fotoğrafının yer aldığı pankartta, "İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun" yazısı dikkat çekti. Sahnede AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerdeki sloganı olan, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" yazısına yer verildi.

MHP'ye verilecek ilçeler

Aday belirleme sürecinde izledikleri yol haritası hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, gazetecilerin "MHP’ye hangi ilçeleri verdiniz" sorusuna şu cevabı verdi:

"Zaten bizim Cumhur İttifakı’nda yola çıktığımızda herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. Bizim AK Parti’nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili konu sonuca bağlanacak."