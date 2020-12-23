Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararını, "Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür." diye değerlendirdi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydeden Erdoğan, 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uyguladıkları kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar 670 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Bütün zorluklara rağmen, koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş oluyoruz. Bu ödemeler, milli sporcularımıza iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edilecek. Ocak ayında, 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacaktır." diye konuştu.

- "Bu adımlar siyasidir"

Erdoğan konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendirdi.

Esasen, AİHM'in, Türkiye mahkemelerinin yerine geçecek şekilde karar veremeyeceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesini, bir defa bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir, bu şekilde bu adım atıldı. Ama şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden AİHM, bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir. Tamamıyla bu adımlar siyasidir, bunun da gerekçesini biliyoruz. İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Mahkeme, Batasuna davası kararında, bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa, önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."

- "Ey AİHM, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, buradaki tartışmanın konusunun, Avrupa Parlamentosunun terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile içli dışlı olan, elinde onlarca masumun kanı bulunan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu tekrar hatırlatmak istediğini söyledi. AİHM'nin, şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmesini isteyen Erdoğan, bilmiyorsa bunu devamlı söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

Demirtaş'ın, siyasi görevleri veya siyasi söylemleri sebebiyle değil, terörle arasına mesafe koyamadığı, bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletin gözünde de suçlu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 gencin, yavrumuzun katili budur. Oradaki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken, ondan sonra da bu kardeşlerimizin ölümüne neden olan odur. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

- "FETÖ’yle ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz"

Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrın da işaretlerinin şimdiden gözükmeye başladığını belirten Erdoğan, PKK’ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK'yla irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu mahkemenin, FETÖ'yle ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni etti.

Erdoğan, "Aksi takdirde, bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın dün 106. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, Sarıkamış Harekatı şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti. Erdoğan, "Mevla bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural'a da Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından bir gazetecinin, "Asgari ücrette gönlünüzden geçen nedir?" sorusuna, "Belli bir yere gelsin, sonra konuşalım." karşılığını verdi.

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