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Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırı altındayız!

Akit'in aile ile ilgili uyarılarına sessiz kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeplerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız" dedi ve "Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 22:12
Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırı altındayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan, kadınların dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de haksızlıklara uğradığına ve bunu düzeltmek için çalıştıklarına vurgu yaparak, 15 Temmuz'da direnen kadınları andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Şanlıurfa
  3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  4. Aile

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