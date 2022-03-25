Erdoğan ‘acil’ koduyla talimat verdi Devletten çiftçiye fiyat garantisi

Tarımda yeni planlama yapılıyor. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre kısa vadede ‘alım garantili üretim’ sistemine geçilecek. Plana göre öncelikli ürünler belirlenecek ve farklı destek politikaları uygulanacak. “Alım ve fiyat garantisi” ile çiftçinin kâr etmesi sağlanacak. AK Parti kurmayları, yeni planlama için şöyle dedi: Öncelikli hedefimiz iç yeterliliği sağlamak. Üretim artırılmalı. Üreticiyi koruyacağız. Çiftçiye kâr ettirici modeller sunulacak. Hem fiyat hem de alım garanti sistemi pilot olarak başladı. Günü geldiğinde sahadaki şartlara göre fiyat belirlenecek. Çiftçi böylece elindeki ürünü satacağını bilecek.

Erdoğan talimat verdi

Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sebebiyle bütün dünyanın ortak problemi hâline gelen gıda tedariki ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının yeni bir planlama yaptığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin global çapta yaşanan gıda tedariki ve stratejik ürünlerin üretimi konusunda sıkıntı yaşamaması için acil olarak atılacak adımların belirlenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye talimat verdi. Tarım Bakanlığının yeni yapacağı planlama doğrultusunda Türkiye’de kısa vadede ‘alım garantili üretim’ sistemine geçileceği belirtiliyor. Buna göre; Türkiye için elzem olan ürünlerle ilgili bölgesel planlama yapılacak ve bu ürünlere devlet tarafından alım garantisi verilecek. Bu plan çerçevesinde üretim yapanlara farklı destek politikaları uygulanacak.