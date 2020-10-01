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Siyaset Erdoğan açıkladı: Tahammülümüz yok!
Siyaset

Erdoğan açıkladı: Tahammülümüz yok!

BM 4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinlikliği'nde video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:00:00 -
Erdoğan açıkladı: Tahammülümüz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinlikliği"nde video mesaj ile açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Pekin Deklarasyonu'nun önemine değinerek kadın ve kız çocuklarının hakları için kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Erdoğan,Pekin Deklarasyonu'nun yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gözden geçirme sürecine büyük önem atfettiklerini belirterek ilerlemenin 25 yıl önce taahhüt edilenin gerisinde kaldığını kaydetti.

" 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkesinden hareketle kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik"

Son yıllarda Türkiye'nin kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirildiğini söyleyen Erdoğan, Kadınların iş gücüne katılma oranının 6,5 puan artarak yüzde 34,4'e yükseldiğini ifade etti.

" 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkesinden hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik." ifadesinin kullanan Erdoğan, Türkiye'de kadın iş gücünün 3 milyon 926 bin kişi arttırarak 10 milyon 686 bine çıkarıldığını belirtti.

Erdoğan konuşmasında kadın okur-yazarlık oranının da yüzde 79,9'dan yüzde 95,3'e yüksetildiğini kaydetti.

"Tahammülümüz yok"

Kadına şiddet konusuna da değinen Erdoğan, "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.

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