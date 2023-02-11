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Siyaset Erdoğan açıkladı: Celp tarihleri değişti
Siyaset

Erdoğan açıkladı: Celp tarihleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 15:27:00 -
Erdoğan açıkladı: Celp tarihleri değişti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7'lik ve 7.5'lik iki depremin ardından tüm yurdu ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kararları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir" dedi.

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