Erdoğan açık ara önde giderken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partililerine sandık çağrısı!

Paylaşılan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 54'ün üzerinde oyla açık ara önde gidiyor.

6'lı masa ile Emek ve Demokrasi İttifakı'nın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu henüz yüzde 40'a ulaşamamışken, partililerine sandık çağrısında bulundu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek.



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