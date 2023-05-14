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Gündem Erdoğan açık ara önde! Deprem bölgesinde büyük fark
Gündem

Erdoğan açık ara önde! Deprem bölgesinde büyük fark

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:40:00 -
Erdoğan açık ara önde! Deprem bölgesinde büyük fark

Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor. Depremin en çok etkilediği ilçelerden olan Nurdağı ve Kahta'dan ilk sonuçlar geldi.

Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor.

ADANA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,15
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,579
Sinan Oğan: Yüzde 5,65
Muharrem İnce: Yüzde 0,41

KAHRAMANMARAŞ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,04
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,26
Sinan Oğan: Yüzde 5,19
Muharrem İnce: Yüzde 0,51
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OSMANİYE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,81
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,05
Sinan Oğan: Yüzde 6,53
Muharrem İnce: Yüzde 0,61

HATAY

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61,75
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,10
Sinan Oğan: Yüzde 4,74
Muharrem İnce: Yüzde 0,41

GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61,50
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,86
Sinan Oğan: Yüzde 4,98
Muharrem İnce: Yüzde 0,66

KİLİS

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,53
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,71
Sinan Oğan: Yüzde 7,10
Muharrem İnce: Yüzde 0,66

ŞANLIURFA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,72
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,10
Sinan Oğan: Yüzde 1,71
Muharrem İnce: Yüzde 0,47

ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,19
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,69
Sinan Oğan: Yüzde 1,70
Muharrem İnce: Yüzde 0,42

MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70,57
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,45
Sinan Oğan: Yüzde 2,54
Muharrem İnce: Yüzde 0,44

ELAZIĞ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,54
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,80
Sinan Oğan: Yüzde 4,27
Muharrem İnce: Yüzde 0,39

DİYARBAKIR

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,79
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 65,62
Sinan Oğan: Yüzde 1,04
Muharrem İnce: Yüzde 0,55

DETAYLAR GELİYOR...

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