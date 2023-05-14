Erdoğan açık ara önde! Deprem bölgesinde büyük fark
Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor. Depremin en çok etkilediği ilçelerden olan Nurdağı ve Kahta'dan ilk sonuçlar geldi.
Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor.
ADANA
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,15
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,579
Sinan Oğan: Yüzde 5,65
Muharrem İnce: Yüzde 0,41
KAHRAMANMARAŞ
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,04
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,26
Sinan Oğan: Yüzde 5,19
Muharrem İnce: Yüzde 0,51
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OSMANİYE
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,81
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,05
Sinan Oğan: Yüzde 6,53
Muharrem İnce: Yüzde 0,61
HATAY
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61,75
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,10
Sinan Oğan: Yüzde 4,74
Muharrem İnce: Yüzde 0,41
GAZİANTEP
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61,50
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,86
Sinan Oğan: Yüzde 4,98
Muharrem İnce: Yüzde 0,66
KİLİS
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,53
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,71
Sinan Oğan: Yüzde 7,10
Muharrem İnce: Yüzde 0,66
ŞANLIURFA
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,72
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,10
Sinan Oğan: Yüzde 1,71
Muharrem İnce: Yüzde 0,47
ADIYAMAN
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,19
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,69
Sinan Oğan: Yüzde 1,70
Muharrem İnce: Yüzde 0,42
MALATYA
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70,57
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,45
Sinan Oğan: Yüzde 2,54
Muharrem İnce: Yüzde 0,44
ELAZIĞ
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68,54
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,80
Sinan Oğan: Yüzde 4,27
Muharrem İnce: Yüzde 0,39
DİYARBAKIR
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,79
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 65,62
Sinan Oğan: Yüzde 1,04
Muharrem İnce: Yüzde 0,55