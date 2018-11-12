Erdoğan: AB’ye tam üyelik hedefimiz sürüyor

Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümünde yaşanan çatışmaların tamamen tarihe karıştığını söylemenin mümkün olmadığına işaret ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü seneidevriyesi dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törene, 70’in üzerinde devlet ve hükûmet başkanı iştirak etti.