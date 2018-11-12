Erdoğan: AB’ye tam üyelik hedefimiz sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın gerek Avrupa’ya gerek dünyanın diğer bölgelerine getirdiği acıları, sıkıntıları ve yıkımı hatırlamak ve tarihten gereken dersleri almanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti.12 Kasım 2018 Pazartesi 08:09
Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümünde yaşanan çatışmaların tamamen tarihe karıştığını söylemenin mümkün olmadığına işaret ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü seneidevriyesi dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törene, 70’in üzerinde devlet ve hükûmet başkanı iştirak etti.
(Türkiye)
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