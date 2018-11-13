Erdoğan: ABD’nin ödül oyununa gelmeyiz

Trump ile PYD/YPG, FETÖ, Suriye, Halkbank konularını ve ikili ilişkiler ele aldıklarını söyleyen Erdoğan’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:

ABD’nin PKK’lı üç teröristin başına ödül koyması, üstelik 20 sene sonra böyle bir koyması sizin için tatmin edici mi?

Tatmin olmak mümkün değil. Zira 20 yıllık bir süreç bu. Tüm bu süreç içinde uluslararası camianın PKK konusunda çok büyük vebali var. ABD’nin PKK’lı üç isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Görüşmede buna da değinme imkânımız oldu. Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelemeyiz, gelmeyiz. Aslında YPG’nin yaptığı açıklama da ABD’lileri yalanlıyor. Açıklamada, PYD-YPG olarak esasen PKK’dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar. Bunu artık ABD’nin de görmesi gerekiyor.

PRENS’İ SABIRLA BEKLİYORUZ

Kaşıkçı’nın cesedinin akıbeti ne oldu? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız. Veliaht Prens ‘Ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım’ diyor. Bunu benim özel temsilcilerime söylüyor Veliaht Prens. Biz de sabırla bekliyoruz.

KAYITLAR GERÇEKTEN FELAKET

Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudların istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhâlde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şoke oldu.

SAVCI BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

İzninizle teyiden sormak istiyorum, bunu Suudi Arabistan’ın istihbarat görevlisi mi söyledi?

Evet. Dinlediğinde şoke oldu adam. Ortada böyle bir gerçek var. Buna rağmen olayı saptırma peşinde olanlar var. Gelen savcıda maalesef ipe un serme havası var. Bütün bu olaylar olmuş; ortada bu kadar bilgi belge vs. var. Başsavcı hâlâ kararsızlığın içerisinde, bu olamaz.

Ses kayıtlarının dinletilmiş olduğu ülkelerin liderlerinden nasıl bir tepki aldınız?

Reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Sayın Trump’ta da Sayın Merkel’de de Sayın Macron’da da bunu müşahede ettim. Öyle zannediyorum ki kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. Biliyorsunuz, ABD’de Kongre, bu konuda CIA’den bilgilendirme istedi. Bu bilgilendirme de yapılınca bakışın değişeceğini düşünüyorum.

CHP LİDERİ İLE HARAMI HELALİ KONUŞACAK DEĞİLİZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında ‘AK Partiye oy verirseniz harama ortak olursunuz’ dedi. Ne dersiniz?

Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini artırsın, bilgisini artırsın, ondan sonra konuşsun. Bugün Türkiye’de 1.800’e yakın belediye AK Partili ise bunun bir sebebi var. Bu millet niçin bu kadar belediyeyi geliyor da AK Partiye teslim ediyor. Bunun bir sebebi var. Eğer demokrasi ise demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın.

HALK DEĞİŞİM İSTİYOR

Üç dönemlikler istirahat edecek

Cumhurbaşkanı: Değişim isteği için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz.

Mahallî seçimler için çalışmalarımız sürüyor. Bir yoğun çalışmayı genel merkezde yapacağız. Tabii burada özelikle de büyük şehirler önem arz ediyor. Büyük şehirlerimiz üzerindeki çalışmalarımızın çok çok önemi var. Belli bir noktaya kadar gelmedik diyemem; geldik. Devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem mantığı diye bir anlayış var. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Hepsi için geçerli mi bu? Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Değişim isteği için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.

Trump, Halkbank işinin bittiğini sanıyormuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Halkbank davasıyla ilgili sorularını cevapladı. Erdoğan “Daha önce Trump ile telefon görüşmenizde Halkbank konusunu dile getirmiştiniz. Bu seferki görüşmenizde neler konuştunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: Washington’dan New York’a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam (önceki akşam) söyleyince Trump ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim; Hazine ve Maliye Bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim’ dedi. ‘Bu işi takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?’ şeklinde konuştu.

Guterres de BM’de reformu destekliyor

BM’de reform yapılması gerektiğini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşlerini Paris’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede de dile getirdi. Görüşmenin ayrıntılarını anlatan Erdoğan şunları söyledi: BM’nin reforme edilmesi şart. Yeni bir BM Güvenlik Konseyi yapısının oluşması şart. Sayın Guterres sağ olsun bu düşüncelerimizi aynen destekliyor. O da aynı kanaatte. BM Güvenlik Konseyi çok daha dinamik hâle getirilmeli; yaptırım gücünün de çok yüksek olması lazım. Müdahale edebilme gücü olması lazım. BM Güvenlik Konseyi, beş ülkenin iki dudağı arasında ya da bir ülkenin dudağı arasında olmamalı.