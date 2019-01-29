Erdoğan: 4 milyon Suriyeliyi göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"İslam alemi olarak sıkıntılı günler yaşadık"

"Türkiye olarak 2016 yılından bu yana, dünyanın BM'den sonra en büyük örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütüyoruz. 2.5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak sıkıntılı günler yaşadık. Kudüs'ten Filistin meselesine, Suriye'deki çatışmalardan Yemen'deki açlığa kadar pek çok krizle yüzleştik.

İslam coğrafyasının farklı köşesinden, mazlumların feryatları yükselmeye devam ediyor. Yemen'de insani kriz yaşanıyor. İslam dünyası, maalesef bu krizlerle etkili mücadele yürütememiştir.

Silahlarıyla Rakka'dan çıkmasına izin verdiler

Suriye'de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyelinin evini terk etmesine neden olan zulüm, ülkemizin çabalarıyla bir nebze hafiflemiştir. Astana görüşmeleriyle Suriye'de kalıcı çözüm için mesafeler alındı. Bugün Suriye'de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı, mevcutlarının da terör örgütü YPG'ye meşruiyet kazandırmak için bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silahlandırılan teröristlerin, silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmasına izin verdiler.

4 milyon Suriyeli ülkelerine dönebilecek

Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli'nin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Bütün mültecilere yaklaşık 35 milyar dolar kaynak aktardık. Türkiye, bugün gelire göre en çok yardım yapan ülkedir.

Bunları anlatmayalım mı?

Dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği var. Mülteci botlarını şişleyerek batırmaktan bahseden, Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren büyük bir vicdansızlıkla hepimiz karşı karşıyayız. Görmeyelim mi, söylemeyelim mi, anlatmayalım mı?"