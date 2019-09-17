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Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün üçlü zirvede bir araya geldi. Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenecek harekatla ilgili tarih veren Erdoğan ''İki hafta içinde bir sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağız'' restini çekti.

17 Eylül 2019 Salı 07:28
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

Çobanbey'de hastaneye düzenlenen saldırının bunun en son örneği olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz nokta itibarıyla Suriye'de DEAŞ tehdidi artık ortadan kalkmıştır. Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD'dir. Bu ülkedeki PKK, PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir." uyarısında bulundu.

''İki hafta içinde sonuca ulaşamazsak...''

Ruhani ve Putin'i, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi konusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirdiğini ve düşüncelerini paylaştığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Özellikle de burada bir mülteciler şehrinin oluşabileceğini ve mülteciler için buralarda konaklayabileceği ve ekip biçebileceği bahçelerini yapmaları noktasında bir hazırlığın yapılmasının isabetli olacağını ifade ettim. Suriye sınırımız boyunca böylece terör oluşumuna rıza göstermeden bu tür bir insani altyapıyı oluşturmamızda fayda olacağını anlattım. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek ülkenin bölünmesini engellemektir. Bunun için şayet Amerika ile iki hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağımızı her iki dostumuza da anlattım.''

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 07:28
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Ruhani
  3. Putin
  4. güvenli bölge
  5. ABD

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