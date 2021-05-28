Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim Camii bugün açılıyor

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

"İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur"

Bugün açılışı yapılacak caminin ilginç de bir hikayesi var. 27 yıl önce 19 Ocak 1994'te Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, burada yapmayı planladığı projelerden bahsediyor. Arşivden çıkan görüntülerde Erdoğan, Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini bir eliyle gazetecilere gösterdikten sonra, "İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri söyledikten 27 yıl sonra Taksim Camii bugün açılıyor.