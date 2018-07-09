'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'

Yeni kabinede kimler olacak? Ankara kulislerinde en çok merak edilen soru, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevap bulacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Sürpriz bir kabine geliyor' başlıklı yazısında yeni kabineye ilişkin gelişmeleri ve kulisleri kaleme aldı.

Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cebinde olduğunu söyleyen Selvi, 'Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmamışlardı. Beş bakandan en az dördünün yeni kabinede yer alması bekleniyor.' dedi.

KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDECEK



Milletvekili olan mevcut bakanlardan dördünün istifa ettirilerek bakanlar kurulunda görev alacağının söylendiğini aktaran Selvi, 'Dört bakanı isim isim saymak mümkün ama bunları belirleme iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTACAK BİR BAKANLAR KURULU'

Sürprizlerin kabinesinin geldiğini söyleyen Selvi, 'Erdoğan, 16 yıl sonra bir kez daha Türkiye’yi şaşırtacak bir Bakanlar Kurulu oluşturacak.' dedi.