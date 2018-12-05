Erdoğan 14 il belediye başkan adayını daha açıklayacak!
AK Parti'nin 14 il belediye başkan adayının yarın açıklanacağı duyuruldu.05 Aralık 2018 Çarşamba 19:52
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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