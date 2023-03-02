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Spor Erden Timur öyle bir bomba patlatacak ki... Yok artık!
Spor

Erden Timur öyle bir bomba patlatacak ki... Yok artık!

Bu sezonun transfer şampiyonu olan Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosuna gelecek sezon için Roberto Firmino'yu katmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar futbolcunun menajerlik şirketiyle görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 10:51:00 - 2023-03-02 11:12:42
Erden Timur öyle bir bomba patlatacak ki... Yok artık!

Bu sezonun transfer şampiyonu olan Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosuna gelecek sezon için Roberto Firmino'yu katmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar futbolcunun menajerlik şirketiyle görüşmelere başladı.

Fırsat transferlerine önem veren Galatasaray'da komitenin başında yer alan Erden Timur, durmak bilmiyor.

Icardi, Mertens, Mata ve Zaniolo gibi yıldızları takıma katan genç yönetici, şimdi de Liverpool'un golcüsü Roberto Firmino için nabız yokluyor.

Sezon sonunda kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun menajerlik şirketi olan Rogon'la görüşen Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorluyor.

Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmayan Firmino'yu ikna etmeye çalışan yönetimin, bonuslarla dolu bir maaşla Brezilyalı futbolcunun aklını çelmeye yakın olduğu öğrenildi.
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Golcü futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 25 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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