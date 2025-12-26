Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF yöneticisi Buğra Cem İmamoğlulları’nın da bulunduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sonrası, Ali Koç ile Erden Timur arasında geçen ve sosyal medyada yeniden gündem olan “Ne para harcadın ya – Harcamadım da öyle görünüyor” diyaloğu dikkat çekti.