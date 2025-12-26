  • İSTANBUL
Spor
8
Yeniakit Publisher
Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF yöneticisi Buğra Cem İmamoğlulları’nın da bulunduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sonrası, Ali Koç ile Erden Timur arasında geçen ve sosyal medyada yeniden gündem olan “Ne para harcadın ya – Harcamadım da öyle görünüyor” diyaloğu dikkat çekti.

#1
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF Dış İlişkiler ile Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları’nın da aralarında bulunduğu 26 kişi, 11 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

#2
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

"HARCAMADIM DA ÖYLE GÖRÜNÜYOR"

#3
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu.

#4
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

Bahsi geçen konuşmada Ali Koç "Ne para harcadın ya" derken Erden Timur, "Harcamadım da öyle görünüyor" karşılığını verdi.

#5
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK" NOTUYLA PAYLAŞILIYOR

#6
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

Bahsi geçen görüntüler sosyal medyada Fenerbahçe sayfalarında "Gerçekler ortaya çıkacak" notuyla paylaşıldı.

#7
Foto - Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündemde! İşte şimdi ortalık karışacak...

Hatırlanacağı üzere Ali Koç bir konuşmasında da "Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince…" demişti.

