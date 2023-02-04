Erden Timur, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getiriyor!

Süper Lig'de üst üste aldığı 11 galibiyetle müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, taraftarlarını sevince boğmuştu.

Sarı - kımızılılar; en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina forması giyen Luka Jovic gelmişti. Dünyaca ünlü yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında HangiKiredi Ümraniyespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmiş ve üst üste 11. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin gösterdiği performans camiadan tam not alırken, yönetim de oyuncunun bonservisini alabilmek için harekete geçmişti.

İlerleyen yaşı nedeniyle Bafetimbi Gomis'in sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Aslan, gündemine İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i almıştı.

Hücum hattına bir transfer planlayan, bu bağlamda Luka Jovic ile yolları ayırmak isteyen Fiorentina'nın bu hareketi sonrasında Galatasaray devreye girmiş ve yıldız isim için şartları sormuştu.

Yapılan görüşmelerde önemli yol kat eden sarı - kırmızılıların oyuncunun kiralık transferi için anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Öte yandan 25 yaşındaki yıldız futbolcunun da Galatasaray'a oldukça sıcak baktığı öne sürüldü. Anlaşma sağlanması halinde Erden Timur'un oyuncuyu İstanbul'a getireceği kaydedildi.

Ayrıca Jovic'in 1 yılı aşkın süredir Instagram'dan Galatasaray'ı takip ettiği de ortaya çıktı.