Erdemli'de Ulaşımı Rahatlatacak 4. Köprü Hizmete Açıldı
Erdemli’de Ulaşımı Rahatlatacak 4. Köprü Hizmete Açıldı

Erdemli’de ulaşımı rahatlatacak önemli bir yatırım daha hizmete girdi. Erdemli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alata Deresi 4. Taşıt Köprüsü, düzenlenen törenle açıldı.

 

Erdemli Merkez ve Alata Mahallelerini birbirine bağlayan, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen köprü, açılışın ardından aktif olarak hizmet vermeye başladı. Açılış kurdelesi dualar eşliğinde büyük bir katılımla kesildi.

Açılış programı kapsamında belediyenin araç filosuna yeni katılan hizmet araçları da tanıtıldı. Filoya dahil edilen araçlar, ilk geçişlerini Alata Deresi 4. Taşıt Köprüsü üzerinden gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, açılış programı öncesinde 2 yılda yapılan hizmetler ve önümüzdeki süreçte yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Kara, “4. Taşıt Köprümüz Erdemli’mize hayırlı, uğurlu olsun. Hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de konforu arttırmak amacıyla yaptığımız bu köprüyü inşallah Erdemli halkı kazasız belasız, güzel günlerde kullanır. Uzun yıllar ilçemize hizmet eder. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 

Belediyenin araç filosunu genişlettiğini de ifade eden Başkan Kara, “Araç filomuza şu ana kadar 15 araç takviyesi yaptık. Önümüzdeki günlerde 10 adet kamyonun daha katılmasıyla filomuzu daha da güçlendireceğiz. Şimdiden aldığımız araçlarımız Erdemli’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılış Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, MHP Erdemli Başkanı Erol Erdoğan, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, belediye meclis üyeleri başta olmak üzere ilçe protokolü, basın mensupları ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Öte yandan program köprü üzerinde vatandaşlarla yürüyüş ve yeni hizmet araçlarının köprüden kortejle geçişiyle tamamlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23