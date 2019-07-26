Erdemli’de şairler şiir gecesinde buluştu

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Erdemin Şairiyim’ adlı şiir gecesi ile şairleri bir araya getirdi.

Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında ilki düzenlenen ve Erdemli 33 Sahil Bandı Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirilen programa, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği de destek verdi. 15 şiirin seslendirildiği geceye çok sayıda şair ve yazarın yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Merhaba Sanat, Ayaş Antik Tiyatro Festivali gibi dev projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Erdemli’nin sadece alt yapı noktasında değil, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle öne çıktığını belirten Tollu, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal yaşam alanları oluşturup, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Oluşturduğumuz yeni yaşam alanları ile ülkemize hayırlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün burada sahne alan tüm şiir sever dostlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde, Erdemli’de bir güzelliğin daha yansımasını gerçekleştirdik" dedi.

Tollu, geceye emek veren herkese teşekkür ederek Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Doğan’a plaket takdim etti.