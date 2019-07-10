Erdemli’de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başladı

Mersin’in Erdemli ilçesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(GIOSB) kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanı Şafak Ağaçdiken,Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri ve belediyepersoneli ile Batısandal Mahallesi’nde 900 dönüm üzerine kurulacak olan, GIOSBalan tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Heyetler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunanBelediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe sakinleri adına heyecan uyandıran buprojenin nihai amacına ulaşması için tüm kurumlarla ortak bir çalışma içerisindeolduklarını dile getirdi. Birlikte kat edilecek yolların, Erdemli’nin geleceğinişekillendirmede önemli rol oynadığına dikkat çeken Tollu, özellikle ülke ekonomisinekatkı sunacak alanlarda taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını kaydetti. Tollu,ilçede oluşturulan birleştirici ve Erdemli’nin menfaatine olan her projenin ve herfaaliyetin yanında olduklarını belirtti.