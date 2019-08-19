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Erdemli Kent Konseyi faaliyete başladı

Erdemli Kent Konseyi ilk toplantısını yaptı, çalışma organlarınıoluşturarak faaliyetine başladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
Erdemli Kent Konseyi faaliyete başladı

Erdemli Kent Konseyi ilk toplantısını yaptı, çalışma organlarınıoluşturarak faaliyetine başladı.


Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kent Konseyi 1.Genel Kurul Toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantınınaçılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, kentkonseylerinin, kentin yönetimi ve yönetim mekanizmasının işleyişi bakımındanönemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, belediye kanunu gereğioluşturulması gereken konseyin, 2019-2024 faaliyet dönemi için çalışma yapmaküzere toplandığını belirtti.


Kent konseylerinin yönetim mekanizmasının en aktif unsurlarından biri olduğunadikkat çeken Yıldız, önemli çalışmalara imza atılacağını ifade etti. Yıldız’ınkonuşmasının ardından divan başkanlığı seçimi yapıldı ve oy birliği ile MersinÜniversitesi Erdemli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, divanbaşkanlığına seçildi. Daha sonra yürütme kurulu seçimlerine geçilerek KentKonseyi Başkanlığına, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, Kent KonseyiGenel Sekreterliğine Erdemli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelikoy birliği ile seçildi. Toplantıda diğer kurul üyeleri de belirlendi.


Konseyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı MükerremTollu, ilçenin modern bir şehir anlayışı ile gelişebilmesi adına her meslekgurubundan ve toplumun her kesiminden vatandaşın yer aldığı bu kurulunçalışmalarının önemli olduğunu kaydetti. Daha önceki süreçlerde kent konseyininkurulması adına ciddi çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Tollu, yeni sürecinherkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, Erdemli’nin tüm sorunlarının birlikiçerisinde masaya yatırılıp çözülmesi noktasında hareket edeceklerinin altınıçizdi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
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