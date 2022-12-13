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Ekonomi Erdemir’e enerji tasarrufu sağlayacak buhar kazanı devrede
Ekonomi

Erdemir’e enerji tasarrufu sağlayacak buhar kazanı devrede

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir’in yan ürün gazların daha verimli şekilde üretime kazandırılmasına imkân tanıyan altıncı buhar kazanı devreye alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:17:00 -
Erdemir’e enerji tasarrufu sağlayacak buhar kazanı devrede

Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olan kazan törenle kullanıma sunuldu. Demir üretim proseslerinde yan ürün olarak ortaya çıkan kok gazı, Erdemir’de bulunan buhar kazanlarında yakılarak buhar elde ediliyor. Elde edilen buhar, yüksek fırınların ihtiyaç duyduğu yakma havasının sağlanmasında ve tesislerdeki birçok üretim sürecinde kullanılıyor. Artan buharla Erdemir için ihtiyaç duyulan elektrik üretiminin de önemli bir kısmı karşılanıyor. Modern ve yüksek kapasiteli altıncı buhar kazanı, elektrik ile doğal gaz tasarrufu sağlayarak enerjinin daha verimli kullanılmasını olanaklı kılacak.

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