Erdem Promosyon, Kurumsal Firmaların Sektör Fuarlarında

Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olmayı hedefleyen Erdem Promosyon ve Teknoloji Ürünleri, 2024 yılında sektördeki 15 yıllık tecrübesini taçlandırarak faaliyetlerine başlamıştı. Promosyon ve teknoloji ürünlerinde uzmanlaşan şirket, Kurumsal Firmaların Sektör Fuarlarında yer alarak, çözüm odaklı ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla büyük ilgi gördü.

2002 yılında pazarlama ve satış alanında temellerini atan Erdem Promosyon, 2009 yılında promosyon sektörüne adım atarak bugüne kadar edindiği tecrübeyi 2024 yılında “Erdem Promosyon ve Teknoloji Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ünvanı ile taçlandırdı. Firma, müşteri memnuniyeti odaklı satış ve pazarlama politikalarıyla sektördeki yerini sağlamlaştırırken, Türkiye ve dünya promosyon piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederek en güncel ürünleri sunma konusunda önemli bir aktör haline gelmiştir.

“ERDEM OLMANIN GEREĞİNİ YAPMAK”

Müşterilerine doğru ürün, uygun fiyat, zamanında teslimat ve sınırsız memnuniyet ilkeleriyle hizmet sunduklarını belirten Erdem Promosyon, bu fuar aracılığıyla hem mevcut müşterilerine hem de yeni iş ortaklarına vizyon ve misyonlarını bir kez daha tanıttı. Firmanın hedefi ise promosyon sektöründe kalıcı bir yer edinirken, erdemli bir duruş sergileyerek sektörde örnek teşkil etmektir.

Promosyon Show Fuarı’nda sergilenen yenilikçi ürünlerle Erdem Promosyon’un, sektörün dinamiklerine nasıl yön verdiğini görmek mümkün.