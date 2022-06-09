Erdem Baş Türkiye'de kazandı, ABD'de harcıyor! Bir de utanmadan, nanik yapıyor..

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Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşen Erdem Baş, kaydettiği videolarla ülkesini karalamayı sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uçarken, "Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." şeklinde yakışıksız ifadeler kullanan Baş'a tepki yağmıştı.

Kamuoyunun tepkilerinden sonra geri adım atıp, "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." diyen Erdem Baş, ABD'ye ayak bastığı günden beri ekmeğini yiyip suyunu içtiği ülkesini karalamayı sürdürüyor.

ABD ile Türkiye'nin asgari ücretini kıyaslarken çarpıtma verilerle Türkiye'yi küçültmeye çalışan Baş, bugün de ülkesinde kazandığı paralarla Amerika'da satın aldığı telefonun havasını attı.

Baş, 3 yıl vade ile satın aldığı telefonu, 36 ay boyunca ödeyeceği taksitleri öne çıkartmayarak, 45 dolara satın almış algısı da yaptı.