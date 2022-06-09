  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınına damga vurdu! 'Bir gece ansızın geleceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Her mağdurun yanında olduğumuz gibi...

Doğduğu hastanede görev yapıyordu! Genç doktordan acı haber

İşte Efendimiz'in (SAV) mübarek ağzından çıkan son sözleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ve seçim tarihini açıkladı!

Yine sil baştan! Yanar Döner Ahmet Takan Cumhurbaşkanı adayı önerdi

Altın ve dolar için ekonomist Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Pazartesi gününe kadar bunu yapın

Bozdağ'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi

Meral Akşener yaptı yapacağını! Şehit bacısı için yok, Kılıçdaroğlu için var
Medya Erdem Baş Türkiye'de kazandı, ABD'de harcıyor! Bir de utanmadan, nanik yapıyor..
Medya

Erdem Baş Türkiye'de kazandı, ABD'de harcıyor! Bir de utanmadan, nanik yapıyor..

ABD'ye yerleşirken, "Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." şeklinde tepki çeken ifadeler kullanan Erdem Baş, Türkiye'de kazandığı paralarla Amerika'da satın aldığı telefonun havasını atarak ülkesini karalamayı sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 19:48:00 - 2022-06-09 19:56:25

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşen Erdem Baş, kaydettiği videolarla ülkesini karalamayı sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uçarken, "Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." şeklinde yakışıksız ifadeler kullanan Baş'a tepki yağmıştı.

Kamuoyunun tepkilerinden sonra geri adım atıp, "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." diyen Erdem Baş, ABD'ye ayak bastığı günden beri ekmeğini yiyip suyunu içtiği ülkesini karalamayı sürdürüyor.

ABD ile Türkiye'nin asgari ücretini kıyaslarken çarpıtma verilerle Türkiye'yi küçültmeye çalışan Baş, bugün de ülkesinde kazandığı paralarla Amerika'da satın aldığı telefonun havasını attı.

Baş, 3 yıl vade ile satın aldığı telefonu, 36 ay boyunca ödeyeceği taksitleri öne çıkartmayarak, 45 dolara satın almış algısı da yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23