Erdek’te tüp alev aldı, yangın çıktı Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Yukarı Yapıcı Mahallesi Düzler Bölgesi’nde bir evde tüp gazdan çıkan yangın evi küle çevirdi.

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Yukarı Yapıcı Mahallesi Düzler Bölgesi’nde bir evde tüp gazdan çıkan yangın evi küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre; Erdek Düzler Bölgesi’nde hizmet veren cami yanında Hüseyin Başkurt’a ait evde yangın çıktı. Evde bulunan tüpün alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekibi, kısa sürede yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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