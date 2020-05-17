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Erdek’te polis 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske verdi

Erdek’te Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde oturan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:20:42 -
Erdek’te polis 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske verdi

Erdek’te Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde oturan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan 12.00 ile 18.00 saatleri arasındaki 6 saatlik izinle birlikte sokağa çıktı. Sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara polis ekipleri çiçek ve maske verildi.


Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri’de park ve sahil şeridinde gezinti yapan 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske dağıttılar. Değer yandan bazı vatandaşların sahilde güneşlendikleri, ayaklarını denize soktukları gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar, özellikle sahil bandında uzun yürüyüşler yaptılar. Bu arada cumhuriyet alanı bölgesinde de vatandaşların yoğun oldukları gözlendi. Emekli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Erdek’te 6 saatlik sokağa çıkma izni 65 yaş üstündeki vatandaşlar ise bu ikinci izin günü bizlere adeta "ilaç gibi" geldi dediler.

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