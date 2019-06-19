Erdek’te ’Kan bağışı ve Kök hücre bağışı kampanyası

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ’’Bir Umut da Sen Ol” isimli ’’Kan bağışı ve Kök hücre bağışı’’ düzenlendi.

Erdek’te bulunan lisenin okul binasında düzenlenen bağış etkinliğe tüm öğretmen ve vatandaşların katılımıyla ’’Kan bağışı ve Kök hücre bağışı’’ başarıyla gerçekleştirildi. ’’Kan bağışı ve Kök hücre bağışı’’ etkinlik kapsamında 74 ünite kan bağışı ve 19 Kök Hücre bağışında bulunuldu. ’’Kan bağışı ve Kök hücre bağışı’’ etkinliğini Balıkesir Kızılay Kan Toplama Merkezi personeli tarafından yapıldı. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve kurum müdürleri katıldıkları etkinlikte kan ve kök hücre bağışında bulundu.