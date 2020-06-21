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Aktüel

Erdek Belediyesi müştemilatında çıkan yangında çok sayıda hurda araç hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:54:35 -
Erdek Belediyesi müştemilatında çıkan yangında çok sayıda hurda araç hasar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediyeye ait müştemilatta çıkan yangında, çok sayıda kullanılmayan araçta hasar oluştu.

Erdek-Ocaklar kara yolu eski şehir çöplüğü mevkisinde, belediyeye ait hurda araç ve malzeme müştemilatı deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bahçedeki hurda iş makinesi, traktör ve otobüse de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kullanılmayan araçlarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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