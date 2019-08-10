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Erdek bayrama hazır

Erdek’te kurban bayramı için gerekli tüm önlemler alındı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:11
Erdek bayrama hazır

Erdek’te kurban bayramı için gerekli tüm önlemler alındı. Bu bayramda Erdek’te Kaymakam Çalık izinli olduğundan protokol bayramlaşması yapılmayacak.


Kurban Bayramı öncesi, Erdek’te güvenlik önlemleri arttırılıyor.Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını söyleyen Çalık, Kurban Bayramının ilçemizde huzur içinde geçmesi için Erdek Kaymakamlığı tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirtti.


Kaymakam Ekrem Çalık, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Erdekliler ve Erdek’e tatile gelen vatandaşların bayramlarını kutladı. Tüm vatandaşlarımıza ve tatilcilere aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Çalık, bayram tatili için yollarda olan tüm sürücülere yönelik şunları kaydetti: “Trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının yüzde 75 hayat kurtardığını unutmayınız, kısa mesafelerde de emniyet kemeri takınız, öncelik hayatın öncelik yayanın, yolların kralı olmaz, kuralı olur, trafik kurallarına, yollardaki işaret ve işaretçilere uyunuz, bayram tatili için yollarda olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:11
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