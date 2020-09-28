Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Jale Parla oldu

İSTANBUL (AA) - Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi akademisyen ve eğitmen Jale Parla oldu.

Başkanlığını Oğuz Demiralp'in üstlendiği, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş ve Faruk Duman’dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün Jale Parla'ya verilmesini kararlaştırdı. Parla'ya ödül, akademiyle edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve edebiyat eğitimine katkılarıyla eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünde zenginleştiren yeni alanlar açması dolayısıyla verildi.

İlki 2008'de verilen ödül, Handan Börüteçene'nin tasarladığı heykelcik ile 15 bin liralık para ödülünden oluşuyor.

Ödül, bugüne kadar Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan , Adalet Ağaoğlu ve Latife Tekin'e takdim edildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı olumsuz koşullar göz önüne alınarak bu yıl ödül töreni yapılmayacak.