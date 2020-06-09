Erciyes’in yatırımları plânlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2020 yılında Erciyes’te yapılacak yatırımlar için düzenlediği yatırım toplantısı Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileri katıldı.

Talepler konuşuldu

Toplantıda, Erciyes’i 2020 yılına hazırlamak amacına yönelik yatırım çalışmaları konuşuldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’dan hem bilgi aldı, hem de gelen talepleri karara bağladı. Verilecek olan hizmetler konusunda yatırımcıların gerekli, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlattıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’imizi 2020 yılına hazırlamak amacıyla gerek kış turizme yönelik gerekse kış turizmi öncesi sonrasına yönelik, yatırım çalışmaları konusunda ilgili birimimizden hem bilgi alıyoruz, hem de talepleri ile karar alıyoruz. Erciyes’te yapacağımız otopark konusunda, vereceğimiz hizmetler konusunda, yatırımcıların bizlerden beklentileri konusunda konuşuyoruz.

4 mevsimlik plân

Amacımız gerekli, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlatmak. Erciyes’imizi sadece kış aylarında 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz. Yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm haritası yeniden çiziliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilgili daire başkanlarıyla Kayseri’nin Turizm Haritasını yeniden belirlenmesi konusunda toplantı gerçekleştirdi. Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm şehri olan Kayseri’nin tanıtım atağına geçmesinin hedeflendiği toplantıda Kayseri’deki turizm haritası yeniden tasarlanarak şehrin turizm potansiyelini artıracak hamleler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nin de turizm haritası üzerinde çalışıldı. 2020 yılını yatırım ve turizm yılı olarak belirleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizmden hak ettiği payı alabilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.