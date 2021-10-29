Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 28.10.2021 tarihinden itibaren kabul edilecek olup son başvurular 11.11.2021 tarihine kadar devam edecek. Öndeğerlendirmesi 18.11.2021 tarihinde yapılacak ve sınav giriş tarihi ise 25.11.2021 olacak. Sonuçlar 02.12.2021 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya 3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet Mezun Belgesi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili) 8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

- Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

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