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Ekonomi Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Erciyes Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde ilanla duyurduğu akademik birimlerine öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:38:00 -
Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 28.10.2021 tarihinden itibaren kabul edilecek olup son başvurular 11.11.2021 tarihine kadar devam edecek. Öndeğerlendirmesi 18.11.2021 tarihinde yapılacak ve sınav giriş tarihi ise 25.11.2021 olacak. Sonuçlar 02.12.2021 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya 3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet Mezun Belgesi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili) 8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

NOT:  Belgelerin  onaylı  olması  zorunlu  değildir.  Bu  nedenle  başvuru  esnasında  belgelerin  kontrolü  yapılmayacak  olup,  adaylar  başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

-   Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

-   İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

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