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Eğitim Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
Eğitim

Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:11:00 -
Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine öğrenci alacak. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Erciyes Üniversitesinin (http://www.erciyes.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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