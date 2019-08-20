0553 313 94 23

Erciyes Üniversitesi "canlı model" arıyor

Güzel Sanatlar Fakültesindeki atölye çalışmalarında görevlendirilmek üzere 3 canlı model alınacak

20 Ağustos 2019 Salı 13:40
Erciyes Üniversitesi "canlı model" arıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesine 3 canlı model alınacak.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde sözleşmeli çalıştırılmak üzere canlı model aranıyor.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak modellerin en az lise mezunu, vücut bütünlüğüne sahip, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli ve dayanıklı olması gerekiyor.

Ayrıca adaylarda kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması şartı aranıyor.

Erkek adaylarda askerlik sorununun bulunmaması, 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı olmaması, güvenlik soruşturmasının yapılmış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Canlı model olmak isteyenler, 2 Eylül'e kadar Güzel Sanatlar Fakültesine başvuru yapabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:40
  1. canlı model
  2. ERÜ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4 yaralı
    1. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    2. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    3. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    4. Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
    5. Geleceğin robotik kodlama ustaları..
    6. Böbrekleri rahatlatan kakaonun diğer..
    7. Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve..
    8. GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
    9. Erciyes Üniversitesi "canlı model"..
    10. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    11. Demir, madenlerin insan ve çevre..
    12. Avanos’ta aranan bir şahıs yakalandı
    13. Burs ve iş garantisi tekstil..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman..
    16. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    17. Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    20. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    21. Günün ilk yarısında endekslerin..
    22. Denizli’deki restoranda çıkan yangında..
    23. Günün ilk yarısında şehir..
    24. Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi..
    27. Büyükşehir’den Konya genelinde..
    28. Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları..
    29. Çalınan su motorunu jandarma buldu
    30. Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz